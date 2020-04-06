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TSK'dan hudutlarda tam teşekküllü Korona virüs önlemi

TSK'dan hudutlarda tam teşekküllü Korona virüs önlemi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında sağlık kontrollerine devam ediyor.

06.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:43
TSK'dan hudutlarda tam teşekküllü Korona virüs önlemi
ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında sağlık kontrollerine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Covid - 19 ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelimiz sağlık kontrollerine devam ediyor. Aldığımız etkin ve önleyici tedbirler sayesinde de geçişler kontrollü olarak icra ediliyor" notuyla paylaşılan görüntülerde, hudutlardaki kapılardan geçiş yapan askeri personelin önce ateşleri ölçülerek uygunluğu kontrol edilirken, daha sonra dışarıdan gelen zırhlı araçlar dezenfekte ediliyor. TSK’dan hudutlarda tam teşekküllü Korona virüs önlemi

Kaynak: İHA

Etiketler: TSK, 3. Sayfa

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TSK'dan hudutlarda tam teşekküllü Korona virüs önlemi
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