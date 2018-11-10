10 Kasım 2018, 12:58
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TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TSK

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak'ın kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak'ın kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 15 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, Zap bölgesi,TSK,Irak
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:58