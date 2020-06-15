TSK'dan Irak'ın kuzeyine Pençe-Kartal Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

TSK'dan Irak'ın kuzeyine Pençe-Kartal Operasyonu
15.06.2020 01:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 06:51
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen "Pençe- Kartal Operasyonu"na ilişkin bilgiler verildi.
Açıklamada, terör örgütü PKK tarafından son dönemde karakol ve üs bölgelerine yönelik taciz ve saldırı teşebbüslerinin arttığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı icra edilmektedir."
Operasyonun başladığını sosyal medyadan duyuran MSB, "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakurk, Kartal, Irak, TSK, Güncel, Haber

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