Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››TSK'dan öğrencilere teşekkür belgesi - Haberler

TSK'dan öğrencilere teşekkür belgesi

Barış Pınarı Harekatında görev yapan kahramanlara moral mektupları yazan Buldan Dördeylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu öğrencilerine, Mehmetçiklerden teşekkür belgesi geldi.

24.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:34
TSK'dan öğrencilere teşekkür belgesi
Barış Pınarı Harekatında görev yapan kahramanlara moral mektupları yazan Buldan Dördeylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu öğrencilerine, Mehmetçiklerden teşekkür belgesi geldi.

Barış Pınarı Harekatında görevde bulunan Mehmetçiğe moral vermek amaçlı iyi niyetlerini mektup yazan Dördeylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu öğrencilerine, Mehmetçikten cevap gecikmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları öğrencilere teşekkür belgesi gönderdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından, Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa imzalı teşekkür belgesinde, Barış Pınarı Harekatında görev yapan personele hitaben yazılan moral mektuplarından dolayı gurur duyduklarını, mektupların Mehmetçikleri tarafından heyecanla okunduğu, kahraman TSK'nın her zaman ve her yerde olduğu gibi sınır ötesinde de vatanın güvenliği için mücadele ettiği belirtilerek başta öğrencilere olmak üzere ailelerine, okul idareci ve öğretmenlere teşekkür edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Buldan, TSK, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yasağa uymayan 3 amca, polisi görünce otomobilin arkasına saklandı Haberler
Yasağa uymayan 3 amca, polisi görünce otomobilin arkasına saklandı
ABD’de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor Haberler
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı Haberler
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haberler
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676’ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Bakan Akar’dan TSK’da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Haberler
Bakan Akar'dan TSK'da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Güney Kore virüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore virüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:14: Türk Kızılay Kayseri Şubesi'nden yaşlılara yardım - Haber 17:13: İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ - Haber 17:13: Şanlıurfa'da araçlar dezenfekte ediliyor, parklar kullanıma kapatıldı - Haber 17:13: SİVAS Yurt dışından Sivas'a gelen öğrenciler, karantinada ilk günü geçirdi - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:41: 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading