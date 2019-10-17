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Türk hackerler, terör örgütü PYD'ye yakın onlarca internet sitesini erişime kapattı

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusunda yuvalanan PYD/PKK'lı teröristleri temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütüne darbe üstüne darbe vurulurken, Türk hackerler PKK'ya yakın onlarca internet sitesini erişime kapattı.

17.10.2019 12:21Türk hackerler, terör örgütü PYD'ye yakın onlarca internet sitesini erişime kapattı

TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü PKK/PYD'ye darbe üstüne darbe inerken, Türk hackerler internet üzerinden harekatı karalayan terör örgütüne ait onlarca siteyi erişime kapattı.

ONLARCA SİTE ERİŞİME KAPATILDI, TÜRK BAYRAĞI YERLEŞTİRİLDİ

Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, tüm hızıyla devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu yüzlerce teröristi etkisiz hale getirdi.

Harekat ile tökezleyen PKK/PYD'ye bir darbe de Türk hackerler indirdi. Hackerler, yaptıkları çalışmalarla örgütün yayınlarını yaptığı internet sitelerini erişime kapattı.

İsim belirtmeyen hackerler, sitelere ise Türk bayrağı yerleştirerek şunları yazdı:

"PKK ve PYD, birbirileriyle ilintili terör örgütleridir. Türkiye Cumhuriyetinden özür dileriz."


Türkiye, PKK, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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