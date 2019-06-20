20.06.2019 10:30
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TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye

TSK

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy yolladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)İdlibGerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy yolladı.
TSK, sabaha karşı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmatla takviye yaptı.
Konvoyun, Halep'in batı kırsalı ve Hama'daki bazı gözlem noktaları arasında dağıtım yaptığı öğrenildi.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeAstanaanlaşmaları kapsamında TSK'ye ait 12 adet ateşkes gözlem noktası bulunuyor.
Beşşar Esedrejimi güçleri, TSK'nin gözlem noktalarını zaman zaman hedef alıyor.
Rejim, son olarak, 16 Haziran'da Hama'nın Morik bölgesindeki noktayı top ve havan atışlarıyla hedef almış, TSK de karşılık vermişti.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.
Türkiye, Rusya veİran, 4-5 Mayıs2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.
Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17Eylül2018'deSoçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.
Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, mayısta İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 234 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.
Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.
Kaynak: AA
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