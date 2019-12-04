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TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye

TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makinaları gönderdi.

04.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:50TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye
TSK, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makinaları gönderdi.
Çok sayıda askeri araçtan oluşan TSK konvoyu, gözlem noktalarına ulaştı.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Astana anlaşmaları kapsamında TSK'ye ait 12 ateşkes gözlem noktası bulunuyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Ekim ayı başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve 'nın saldırılarında yaklaşık 62 bin sivil yerlerinden edildi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

İdlib, Rusya, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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