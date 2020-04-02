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TSK'den, Mehmetçiğin ortak yaşam alanlarında alınan önlemlere ilişkin videolu mesaj

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı Mehmetçiğin ortak yaşam alanlarında alınan önlemlere yer verildi.

02.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:38
TSK'den, Mehmetçiğin ortak yaşam alanlarında alınan önlemlere ilişkin videolu mesaj
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı Mehmetçiğin ortak yaşam alanlarında alınan önlemlere yer verildi.
TSK'nin Twitter hesabında yer alan videolu mesajda, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanları sık sık havalandırılmaktadır." bilgisine yer verildi.
Videoda ayrıca, "Kovid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." ve "Mehmetçiğin güvende olması için gece gündüz çalışıyoruz." ifadeleri de kullanıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Twitter, TSK, Güncel
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