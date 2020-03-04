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TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi

TSK destekli Suriye Milli Ordusu, Halep'in batısındaki stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi. SMO tarafından yapılan açıklamada rejim milislerinden onlarca ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

04.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:52

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ederken, Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi ile yaşanan çatışmaların ardından Halep'in batısındaki stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi.

ONLARCA REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

SMO tarafından yapılan açıklamada, Şeyh Akil köyünün Esad rejiminden alındığı ve rejim milislerinden onlarca ölü ve yaralının olduğu bildirildi. Öte yandan Şeyh Akil köyü, yüksek konumu itibariyle stratejik bir bölge olarak biliniyor.

3 GÜNDE 12 KÖY ALINMIŞTI

Ilımlı muhalifler, geçtiğimiz günlerde, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile girdikleri yoğun çatışmalar neticesinde, İdlib'in güneyinde yer alan Hazarin, Kefermus ve Darul Kebire köylerini geri almıştı. Böylece, Cebel Zaviye bölgesi, rejim güçlerinden temizlenmişti. Son 3 günde ılımlı muhalifler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde toplam 12 köyü geri aldı.

TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi

Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
TARAKÇI:Malum hava savunma sistemimiz yok. Panstir leri vurmayıp ülkemize getirelim. Iki kere kazançlı olur.
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BABA:M 4 M 5 karayolunun altına inelim arkadaşlar masaya oturmadan işi sahada bitirelim aslanlarım. Allah yardımcınız olsun sabaha hayırlı haberlerinizi bekliyoruz inşallah. Zafer sizlerindir.
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EMREXE:aldılar orayı geri. . şuan bizde değil diye biliyorum. .
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4.03.2020 21:52:59