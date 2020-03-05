Son dakika: TSK, Moskova'daki İdlib görüşmesi sırasında Rus keşif uçağını düşürdü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, TSK ve SMO Halep kırsalında bir Rus keşif uçağını düşürdü.

ATEŞKES GÖRÜŞMESİ SIRASINDA DÜŞÜRÜLDÜ

Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği İdlib zirvesi sırasında, bölgede Rus uçaklarının yoğunlukla uçarken TSK ve SMO, kontrol noktalarını ortaya çıkarmak üzere olan uçağı vurdu. Vurulan uçak düşerken o anların görüntüleri de bir kişi tarafından kaydedildi.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Moskova'da gerçekleştirilen İdlib zirvesinde alınan karara göre, bölgede ateşkes yürürlüğe girdi.