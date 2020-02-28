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TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de askerlerimize yapılan hain saldırının ardından belirlenen noktaları imha etmeyi sürdürüyor.

28.02.2020 23:57 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:20

TSK, 'nin kentinde askerlerimize yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti. Rejim'e ait çok sayıda nokta vuruldu, görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı.

BİRÇOK HEDEF İMHA EDİLDİ

İdlip'ten gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi ve diğer birçok hedefi imha etti. Rejim askerlerinin gizlendiği noktalar hava operasyonlarıyla imha ediliyor.

Ayrıca çok namlulu roketatarlar, yoğun bir şekilde rejim hedeflerini vuruyor.

500 KİLOGRAMLIK BOMBALAR KULLANILDI

TSK, Hama kenti yakınlarında Esed rejimi unsurlarına ateş açtı. Düzenlenen saldırıda 500 kg ağırlığında Caserga tipi roketler ve Bora füzeleri kullanıldı.

309 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 365 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İdlib'de dün Rusya destekli Esed rejimi unsurlarının havadan ve karadan yaptığı saldırılarda 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimizde yaralandı. TSK, hain saldırıya misliyle karşılık verirken, yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

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TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu

Suriye, İdlib, TSK, Güncel


29.02.2020 00:32:10