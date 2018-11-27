Tsk: Irak'ın Kuzeyi Zap ve Metina Bölgelerinde 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

27 Kasım 2018 Salı 10:23



27 Kasım 2018 Salı 10:23

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK yazılı açıklaması şu şekilde:"Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 26-27 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilerek, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirildi."ANKARA, -