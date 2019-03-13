13 Mart 2019, 18:45
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Tsk, Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerini Vurdu

Tsk, Irak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK hedefleri imha edildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK hedefleri imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi. - Ankara Zap bölgesi, TSK, Irak, Güncel
Kaynak: DHA