Tsk, Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerini Vurdu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Irak
'ın kuzeyi, Zap, Gara, Metina
ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK
hedefleri imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi. - Ankara
Zap bölgesi, TSK, Irak, Güncel
Kaynak: DHA