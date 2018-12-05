Tsk: Irak Kuzeyinde 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Irak kuzeyine 03 Aralık 2018'de keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere karşı düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
ANKARA, -
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:28