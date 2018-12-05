Tsk: Irak Kuzeyinde 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:28



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:28

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK'dan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Irak kuzeyine 03 Aralık 2018'de keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere karşı düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."ANKARA, -