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TSK kaybolan JAK personeli için tim görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Su altı Arama ve Kurtarma Tim'inin Tunceli'de eğitim yaparken alabora olan Jandarma Arama Kurtarma timi personelini aramak için bölgeye giderek göreve başladığını bildirdi.

24.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:18
TSK kaybolan JAK personeli için tim görevlendirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Su altı Arama ve Kurtarma Tim'inin Tunceli 'de eğitim yaparken alabora olan Jandarma Arama Kurtarma timi personelini aramak için bölgeye giderek göreve başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Tunceli'de Munzur Irmağında eğitim yaparken botun alabora olmasıyla kaybolan Jandarma Arama Kurtarma timi personeli Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama ve kurtarma faaliyeti için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Su altı Arama Kurtarma Tim'inin bölgeye giderek göreve başladığını aktardı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Tunceli, TSK, 3. Sayfa

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