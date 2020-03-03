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'TSK' koreografisi

Edirne ve ilçelerinde bulunan KYK yurtlarında kalan öğrenciler Mehmetçiğe destek amacıyla odalarındaki ışıklardan 'TSK' koreografisi oluşturdu.

03.03.2020 23:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:05'TSK' koreografisi
ve ilçelerinde bulunan KYK yurtlarında kalan öğrenciler Mehmetçiğe destek amacıyla odalarındaki ışıklardan 'TSK' koreografisi oluşturdu.

Edirne ve ilçelerinde bulunan KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 'nin bölgesinde gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla odalarının ışıklarıyla koordineli bir şekilde 'TSK' yazısı oluşturdu.

Öğrenciler ardından, İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerin isimlerini tek tek okudu ve 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganı attı. - EDİRNE

Edirne, Suriye, İdlib, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

4.03.2020 00:23:18