TSK M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi.
25.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:36
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib 'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti. - İDLİB
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti. - İDLİB
Kaynak: İHA