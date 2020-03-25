TSK M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi.
25.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:51
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib 'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Kaynak: İHA