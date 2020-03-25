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- TSK, M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi

- TSK M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi.

25.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:07
- TSK M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi
İDLİB - Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib 'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti.
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- TSK, M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: İdlib, TSK, Güncel

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- TSK, M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi

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