- TSK, M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi
- TSK M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi.
25.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:07
- TSK M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi
İDLİB - Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib 'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti.
İDLİB - Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib 'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti.
Kaynak: İHA