TSK: Mehmetçiklerimizin ortak kullanım alanları, sık sık havalandırılıyor
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) koronavirüs tedbirleri kapsamında, askerlerin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanlarının sık sık havalandırıldığı belirtildi.
02.04.2020 21:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:46
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) koronavirüs tedbirleri kapsamında, askerlerin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanlarının sık sık havalandırıldığı belirtildi. TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Covid-19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanları sık sık havalandırılmaktadır" denildi. Paylaşımda ayrıca askerlerin ortak yaşam alanlarında çekilen videoya da yer verildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, TSK, Güncel