TSK, Münbiç yakınlarında takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürüyor

TSK birlikleri, Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ncı gününde Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındırdı. Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus'tan Münbiç sınırına doğru hareketlendi. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, harekatın 7'nci gününde de Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürdü.

RUSYA, ESED GÜÇLERİNİN MÜNBİÇ'TE KONTROLÜ SAĞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Rusya'nın desteklediği Esed güçlerinin terör örgütü YPG ile anlaşarak Münbiç yakınlarına geldiği önceki gün duyurulmuştu. Reuters'ın duyurduğu habere göre; Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Esed güçleri Münbiç'te 1000 km kare alanda hakimiyet sağladı.

Bakanlık ayrıca Tabka'daki havaalanı ve iki hidroelektrik santralinde de kontrol sağlandığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda Amerikan yönetiminin Suriye'nin kuzeyinden tamamen çekilme kararı almasının ardından, Esed'ın kontrolündeki Suriye ordusunun Münbiç ve Kobani'ye gireceği belirtilmişti. Esed'in terör örgütü YPG ile anlaşmasının ardından ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinden çekildiğini duyurmuştu. Rusya ise bölgede devriye görevi yaptığını açıkladı.

DAEŞ karşıtı koalisyon sözcü Caggins, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık" ifadelerini kullandı.

RUSYA DEVRİYEYE BAŞLADI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Suriye ve Münbiç'le ilgili önemli açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi icra ettiğini açıkladı. Münbiç'in kontrolünün ise tamamen Suriye ordusunda olduğu belirtildi.

MÜNBİÇ VE KOBANİ NEDEN ÖNEMLİ?

Fırat'ın batı kıyısında ve Türkiye ile ÖSO'nun (yeni adıyla Suriye Milli Ordusu) kontrol ettiği Cerablus'un hemen güneyinde bulunan Münbiç, uzun süredir ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusuydu. ABD askerleri kent merkezinde Münbiç Askeri Konseyi'yle, kent kırsalında da TSK ile ortak devriye geziyordu. Türkiye ABD'den kontrolün TSK'ye bırakılmasını uzun zamandır talep ediyor ve Münbiç Yol Haritası adı verilen sürecin uygulanmadığını belirtiyordu.