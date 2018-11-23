TSK'nın Fetö Yapılanmasına Operasyon

23 Kasım 2018 Cuma 12:26



23 Kasım 2018 Cuma 12:26

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında astsubayların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.FETÖ silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bugün yapılan İzmir merkezli, Siirt, Ankara, Çanakkale, İstanbul ve Diyarbakır illerinde yapılan operasyonlarda, halen aktif olarak görevlerine devam eden astsubaylar Y.K., B.S., G.T., B.S., M.Ç., F.Ş., ileemekli astsubay M.K.U., ihraç edilen astsubaylar E.A., M.C.K., Uzman Çavuş T.A., ile iki sivil şahıs E.A. ve S.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında 7 askeri personeli yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - İZMİR