16.06.2019 12:53
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TSK'nın İdlip bölgesindeki gözlem noktasına saldırı düzenlendi

TSK

Milli Savunma, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına top/havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 9 numaralı Gözlem Noktasına havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com
TSK, İdlib, Suriye, Dünya

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