TSK'nın İdlip bölgesindeki gözlem noktasına saldırı düzenlendi

Suriye
rejim güçlerinin İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK
) 9 numaralı Gözlem Noktasına havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.