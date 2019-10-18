TSK'nın kontrol altına aldığı yerlerde hayat normale dönüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrol altına aldığı Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayatın normale dönmeye başladığını, paylaştığı bir videoyla açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı' denildi. Öte yandan, TSK tarafından kontrol altına alınan bölgelerde çekilen görüntüler de bakanlık tarafından paylaşıldı.

Kaynak: DHA