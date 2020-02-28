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TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Esed Rejimi'nin hava saldırısında şehit olan 33 askerimizin ardından harekete geçti. TSK'nin Hama kenti yakınlarında rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı. Düzenlenen saldırıda 500 kg ağırlığında Caserga tipi roketler ve Bora füzeleri kullanıldı.

28.02.2020 21:27 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:58

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün 'de düzenlenen hain saldırıda 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından rejim unsurlarına düzenlediği saldırılara devam ediyor.

500 KİLOGRAMLIK BOMBALAR KULLANILDI

TSK, Hama kenti yakınlarında Esed rejimi unsurlarına ateş açtı. Düzenlenen saldırıda 500 kg ağırlığında Caserga tipi roketler ve Bora füzeleri kullanıldı.

309 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı

Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: İHA


28.02.2020 22:57:13