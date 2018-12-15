TSK'nın Vazgeçilmezi Olan Kirpinin İçini, Hiç Böyle Görmediniz

Mayına dayanıklı pusuya karşı etkin koruma sağlayan ve Türk Silah Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirdiği kara operasyonlarında vazgeçilmezi olan kirpinin içindeki görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kirpi ve Kobra hesabından paylaşılan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Tavana asılan Türk bayrağının etrafına döşenen kırmızı led ışıklar şaşkınlık yarattı.

KİRPİ NEDİR?

Bmc tarafından üretilen Kirpi MRAP sınıfı bir araçtır. TSK için vazgeçilmezlerden olan araç alanında başarısını çoktan kanıtlamış durumda. Özellikle mayına ve patlayıcılara karşı olan dayanıklılığı sayesinde görev süresince çoğu askerimizin koruyucusu olmuştur.

10-14 asker kapasiteye 16 ton ağırlığa sahip zırhlı personel taşıyıcı araç, kendisi için üretilen silah istasyonları (Aselsan üretimi SARP ve Dodaam RCWS) sayesinde etkin bir savunma gücüne ek, caydırıcı bir saldırı gücü de barındırıyor.