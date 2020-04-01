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TSK'nin yardım malzemesi taşıyan uçağı İtalya'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İtalya'ya ulaştığını duyurdu.

01.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:44
TSK'nin yardım malzemesi taşıyan uçağı İtalya'ya ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İtalya 'ya ulaştığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından, "İspanya Madrid'den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, İtalya'nın Roma kentine ulaştı." bilgisi paylaşıldı.
MSB, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçakla göndermişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: İtalya, TSK, Güncel
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