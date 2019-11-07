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TSK, Resulayn'da günde 5 bin kişiye sıcak ekmek dağıtıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı ile YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde sivil halka günde 5 bin kişiye sıcak ekmek dağıtıyor.

07.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:45 TSK, Resulayn'da günde 5 bin kişiye sıcak ekmek dağıtıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı ile YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde sivil halka günde 5 bin kişiye sıcak ekmek dağıtıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile YPG/PKK'lı teröristlerde temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde sivil halka ekmek ve yardım malzemeleri dağıtılmaya devam ediliyor. Türkiye tarafından Resulayn'da oluşturulan mobil fırınlarda ekmek pişilerek, bölgedeki 5 bin sivil kişiye dağıtımı yapılıyor. Bölgedeki vatandaşlara çeşitli gıda ve yardım malzemeleri de dağıtılırken, kentte bulunan ve teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastanede yeniden onarılıp, eksikleri tamamlanarak faaliyete geçirildi. Bölge halkı sağlanan imkanlardan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etti. - RESULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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