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TSK, Suriye'de Rus yapımı hava savunma sistemini imha etti

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası TSK, 200'ü aşkın rejim hedefini ağır ateş altına aldı. Atışlar sonucu Rus yapımı hava savunma sistemi Pantsir 1 imha edildi.

28.02.2020 23:55 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:30

destekli Esed rejiminin havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırılar sonucu bölgesinde 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı. Hain saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 200'ü aşkın rejim hedefini ağır ateş altına aldı.

RUS YAPIMI HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırının ardından rejim hedeflerinin uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığını belirterek, "Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir BUK (SA-17), bir Pantsir S1 (SA-22) hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi" dedi.

VURULMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarının ardından SİHA'ların rejim unsurlarına ait Rus yapımı Pantsir S-1 savunma sistemini imha ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Sistemin radarının aktif olduğu görülüyor.

KİMYASAL HARP TESİSİ DE VURULDU

Öte yandan TSK, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi ve diğer birçok hedefi imha etti. Ayrıca çok namlulu roketatarlar, yoğun bir şekilde rejim hedeflerini vuruyor.

NE OLMUŞTU?

İdlib'de dün Rusya destekli Esed rejimi unsurlarının havadan ve karadan yaptığı saldırılarda 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimizde yaralandı. TSK, hain saldırıya misliyle karşılık verirken, yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

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TSK, Suriye'de Rus yapımı hava savunma sistemini imha etti

İdlib, Rusya, TSK, Güncel


29.02.2020 00:32:15