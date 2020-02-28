TSK, SİHA saldırısında Esed Rejimi'nin üst düzey askeri yetkilisi Tuğgeneral Burhan Rahmun'u öldürdü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Suriye 'de düzenlenen hain saldırıda 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından rejim unsurlarına düzenlediği saldırılara devam ediyor. TSK, Suriye'nin Halep kentinde düzenlediği hava saldırısında Suriye ordusuna mensup üst düzey bir askeri yetkilinin öldürüldüğü bildirildi.

TUGAY KOMUTANI İLE ÇOK SAYIDA REJİM ASKERİ ÖLDÜLDÜ

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw'ın haberine göre, göre Halep kırsalında bir evde düzenlenen askeri bir toplantıya TSK, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında Suriye Cumhuriyeti Ordusu'nun 124'üncü Tugay Komutanı Burhan Rahmun'un da bulunduğu çok sayıda rejim askeri öldürüldü.

Burhan Rahmun

AKAR, 309 REJİM ASKERİNİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı.