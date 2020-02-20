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Tsk tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

TSK tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladıHasan DÖNMEZ-İbrahim KÖRDEMİRCİİDLİB, (DHA) - SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında rejimin ele geçirdiği bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tankları ve komandolar intikale başladı.

20.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:10
TSK tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı
Hasan DÖNMEZ-İbrahim KÖRDEMİRCİİDLİB, (DHA) - SURİYE'nin kenti kırsalında rejimin ele geçirdiği bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tankları ve komandolar intikale başladı. Birlikler bir yandan da rejimin ilerlemesini engellemek için Çok Namlulu Roket (ÇNR) ve fırtına obüsleriyle peş peşe atış yapıyor.
'de rejim askerlerinin ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde TSK cephelere tanklarla intikale başladı. TSK, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor. Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor.
Tsk tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Suriye, İdlib, TSK, Güncel

Kaynak: DHA


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