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TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı TED Ankara Koleji'ne konuk oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde TED Ankara Kolejine konuk olarak öğrencilere bu spor dalını tanıttı.

04.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:31TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı TED Ankara Koleji'ne konuk oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Kulübü Tekerlekli Sandalye Takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde TED Kolejine konuk olarak öğrencilere bu spor dalını tanıttı.

Maç öncesi kulüp antrenörü gazi Astsubay Taner Ertay ve sporcular, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Yıldız Kız-Erkek Takımı ile öğle yemeği yedi. Yemeğin ardından sporcular, okulun spor salonunda öğrencilerle maç yaptı. Maç öncesinde antrenör Taner Ertay, Yıldız Takımı oyuncularına tekerlekli sandalye basketbolunun kurallarını anlattı. İki takımın oyuncularından oluşturulan karma takımlar arasındaki maçta sık sık oyuncu değişimi yapılarak daha çok öğrencinin bu spor dalını tanıması sağlandı. Tribünden bu anlamlı maçı izleyen ortaokul öğrencileri de sporculara destek verdi. - ANKARA

basketbol, Ankara, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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