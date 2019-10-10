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- TSK, Tel Erkam Köyüne Yakın Bağlantı Yolunu Kontrol Altına Aldı- Tabatin ve Al-mushrifah Köyleri...

- TSK, Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı Tabatin ve Al-Mushrifah köyleri ele geçirildiTEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Resulayn ve Tel Abyad'a dört koldan girdi.

10.10.2019 10:32
- TSK, Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı
Tabatin ve Al-Mushrifah köyleri ele geçirildi
TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Resulayn ve Tel Abyad'a dört koldan girdi. Harekat kapsamında Tel Abyad-Resulayn arasındaki Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunun kontrol altına alındığı Tabatin ve Al-Mushrifah köylerinin ele geçirildiği açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad-Resulayn arasındaki Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı. TSK, Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyüne yakın sınır duvarının bir kısmını kaldırarak bölgeye giriş yaptı. Tel Abyad'ın doğusundaki Tabatin ve Al-Mushrifah köylerini ele geçirdi. Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik devam eden operasyonlar sonucu Tel Abyad -Sülük kasabası yolu kesildi. TSK Rasulayn'in doğusundaki Alluk köyüne girdi.
- TSK, Tel Erkam Köyüne Yakın Bağlantı Yolunu Kontrol Altına Aldı- Tabatin ve Al-mushrifah Köyleri...

Telabyad, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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