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TSK, terör örgütüne ait 181 hedefi ateş altına aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şuana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.

10.10.2019 00:30TSK, terör örgütüne ait 181 hedefi ateş altına aldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şuana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" bilgisini paylaştı. Paylaşımda, ateş altına alınan yerlerle ilgili görüntülere de yer verildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Politika

Kaynak: İHA

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