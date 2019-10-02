TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon

Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlar kesintisiz devam ediyor. TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.

TOPLAM 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'lı teröristlerin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, bugün gerçekleştiren hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17 olduğu kaydedildi.