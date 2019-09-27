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TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının ortak operasyonunda Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi.

27.09.2019 09:15TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının ortak operasyonunda Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekatıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)

Irak, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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