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Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 9 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

08.10.2019 10:15

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 9 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla bölgede tespit edilen bölücü örgüt mensubu 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Güncel

Kaynak: AA

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