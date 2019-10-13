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TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'da ilerliyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın merkezine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) şehirde ilerlemeye devam ediyor.

13.10.2019 13:25
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın merkezine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) şehirde ilerlemeye devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın doğusu kontrol altına alındı. Tel Abyad'ın merkezine giren TSK ve SMO iç kesimlere doğru ilerliyor. TSK ve SMO'nun şehrin batısından da giriş yaptığı ve çatışmaların sürdüğü belirtildi.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'da ilerliyor

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Kaynak: İHA

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