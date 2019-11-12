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TSK'ya 13 adet 'KORKUT' teslim edildi

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, son teslimatla 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sisteminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildiğini açıkladı.

12.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:07TSK'ya 13 adet 'KORKUT' teslim edildi

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, son teslimatla 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sisteminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından 'ın milli imkanlarla geliştirdiği KORKUT'un görüntüsünü paylaştı. Demir, son teslimatla toplam 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemini TSK'ya teslim ettiklerini kaydederek, "Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği KORKUT, hava savunma kabiliyetlerimizi ileri taşımamıza katkı sağladı. KORKUT, KOBİ ve yan sanayine yeni yetenekler kazandırdı" ifadelerini kullandı.



İsmail Demir, Aselsan, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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