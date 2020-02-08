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TSK'ya ait 300 askeri araç, İdlib'e girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 300 askeri araçtan oluşan konvoy İdlib'e giriş yaptı.

08.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:37
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 300 askeri araçtan oluşan konvoy 'e giriş yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına en az 330 askeri araçtan oluşan konvoy gönderdi. İdlib'in farklı kontrol noktalarına gönderilen askeri araçlar, İdlib'in Kafrlusen geçidinden giriş yaptı. Yerel kaynaklar, bu gece İdlib'e giriş yapan Türk konvoyu son zamanda İdlib'e gönderilen en büyük konvoylardan biri olarak değerlendi.
(Hamad Alnajjar - Muhamed El Mustafa/İHA)
TSK'ya ait 300 askeri araç, İdlib'e girdi

İdlib, TSK, Güncel

Kaynak: İHA


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