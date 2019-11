TSK'yı Güçlendirme Vakfından Prof. Dr. Günsel'e altın madalya

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan yardım kampanyasına yaptığı bağıştan dolayı Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e madalya takdim edildi.

Günsel ailesinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı katkılara istinaden Vakıf Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'i ziyaret ederek altın madalya takdim etti. Ziyarette konuşan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, yavru vatandan Vakfa yapılan bu anlamlı bağışların 45 yıldır devam eden dayanışmanın bir simgesi olduğunu ifade ederek, Prof. Dr. İrfan Günsel'e bu gönül bağını bağışlarla taçlandırdıkları için yürekten teşekkür etti. Kıbrıslı Türklerin kaderini değiştiren Ayşe'nin tatile çıktığı 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın ardından yaşanan gelişmelerin Türk savunma sanayiinin de kaderini değiştirdiğini dile getiren Sadık Piyade, "Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında uygulanan ambargolar sonucunda devletimiz kendi savunma sistem ve ürünlerini yurt içinde geliştirme ve üretme iradesi karşısında hiçbir karşılık beklemeden kendi yardım desteğini ortaya koymuştur. Bunun sonuncunda da Aselsan, Tusaş, Roketsan, Havelsan, İşbir ve Aspilsan başta olmak üzere savunma sanayiine öncülük eden birçok şirketin kurulmasına vesile olmuştur. TSK'nın gücünü artırmak ve projelerinde harcanmak üzere kurulan vakfımıza Kıbrıslı kardeşlerimizin destekleri gönül bağımızın kuvvetli bir parçasını göstermişlerdir. Eğitim, sağlık, Ar-Ge, inovasyon ve sanat alanlarında yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisinin kalkınmasına büyük destek ve yön veren kuruluşlardan olan Günsel ailesinin Vakfımıza katkıda bulunmasına şükranlarımızı sunarız" diye konuştu.

Muvazzaf subaylığı döneminde bölük komutanı ve 39. Tümen Komutanı olarak Kıbrıs'ta görev yaptığını dile getiren Piyade, Kıbrıs halkıyla arasında büyük bir gönül bağı olduğunu, bu gönül bağının da yapılan bağışlarla taçlanmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti. Vakfın kuruluşundan bugüne kadar bağışçıların büyük desteği olduğunu dile getiren Sadık Piyade, bağışlanan her kuruşun savunma sanayinin geliştirilmesi ve Silahlı Kuvvetlerin gücünün artırılmasına katkı sağladığını söyledi.

PROF. DR. İRFAN GÜNSEL: "YÜCE TÜRK MİLLETİ İLE KUVVETLİ BİR GÖNÜL BAĞIMIZ VAR"

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma gücünün artırılmasına ve savunma sanayinin geliştirilmesine öncülük etmenin gönül bağının bir vefası olduğunu ifade etti. Kıbrıs Türk halkı ile Türk milleti ve TSK arasında kuvvetli bir gönül köprüsü kurulduğunu ifade eden Prof. Dr. Günsel, "Bu topraklarda var olma mücadelesi veren Kıbrıs Türkü Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında ve duacısıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlendirilmesine madden ve manen destek vermeye her zaman hazırız" dedi.

"BU COĞRAFYADA KIBRIS TÜRK BARIŞ HAREKATI SAYESİNDE ÖZGÜRCE NEFES ALIYORUZ"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ bağış teslimi sırasında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman için Türkiye'nin yanında olduklarını söyleyerek, Kıbrıs Türklerinin barış harekatlarının ne kadar önemli olduğunu en iyi bilen toplumlardan olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şanlıdağ, "Şu an özgürce nefes alıyor, bilim ve sanat yapabiliyorsak bu coğrafyada bu Kıbrıs Türk Barış Harekatı sayesinde oldu" dedi.

Konuşmaların ardından Piyade, Günsel ailesi tarafından Vakfa yapılan bağıştan dolayı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e altın madalya takdim etti. Bağışlar Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Tümgeneral Sezai Öztürk'e teslim edilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA