Tsk, "Yüksekova'da Görevde Rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kurtarılamadı"

Hakkari
'nin Yüksekova
Gelincikkaya mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu hastaneye sevk edilen Piyade
Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz
(22), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
25 Şubat 2019 tarihinde Hakkari
'nin Yüksekova
Gelincikkaya mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz
(22), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz
'ın baba ocağı Ankara
'nın Sincan
ilçesi Cimşin Mezarlığı Şehitliğinde defnedilecek. Düzenlenecek cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu
katılacak. - ANKARA
Mehmet Ali Korkmaz, Piyade, Yüksekova, 3. Sayfa
Kaynak: İHA