TSK "zorlu hava şartlarına" yönelik eğitim icra etti
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), zorlu hava şartlarına yönelik eğitimler icra edildi.
08.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:48
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), zorlu hava şartlarına yönelik eğitimler icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK'nin zorluklardan yılmadan, gözünü kırpmadan engelleri aştığı belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerin, "zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimlerini" icra ettiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK'nin zorluklardan yılmadan, gözünü kırpmadan engelleri aştığı belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerin, "zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimlerini" icra ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :TSK "zorlu hava şartlarına" yönelik eğitim icra etti
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