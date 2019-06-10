TSKB, 'BinYaprak'ın ilham veren şirketleri arasına katıldı

TSKB, çalışan kadınların kariyer yolculuklarını, kendi hikaye ve deneyimlerini, iş hayatına atılmaya hazırlanan farklı coğrafyalardaki üniversiteli kadınlarla paylaşarak onlara ilham vermeyi amaçlayan dijital kız kardeşlik çemberi BinYaprak'ın 'İlham Veren Şirketleri' arasına katıldı.

Kadın istihdamının artmasına sunduğu finansal destekler, farkındalık çalışmaları, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve insan kaynakları uygulamalarıyla katkı sağlayan Türkiye Sınai Kalkınm Bankası (TSKB), bu alandaki ilham verici deneyimlerini, kadınların tecrübe ve iş fırsatlarını paylaştıkları, "BinYaprak" platformunda binlerce kadınla buluşturuyor.

Çalışan kadınların kariyer yolculuklarını, kendi hikaye ve deneyimlerini, iş hayatına atılmaya hazırlanan farklı coğrafyalardaki üniversiteli kadınlarla paylaşarak onlara ilham vermeyi amaçlayan dijital kız kardeşlik çemberi BinYaprak'ta yayına başlayan TSKB kanalında, farklı departman yöneticileri bankanın fırsat eşitliği yolculuğunda destek verdikleri kadın dostu projeleri ve edindikleri deneyimleri anlatıyor.

BinYaprak TSKB kanalında önümüzdeki dönemde TSKB Genel Müdür Yardımcıları Ece Börü ve Aslı Hancı geleceğin kadın yöneticilerine ipuçlarını, Kurumsal İletişim Müdürü Canan Coşkun fırsat eşitliği temalı sosyal sorumluluk projeleriyle yaratılan katma değeri, İnsan Kaynakları Müdürü Melis Sökmen Çakıroğlu, kadın dostu bir çalışma ortamı yaratan insan kaynakları uygulamalarını ve FEM Sertifikası'nın önemini, Kalkınma Finansmanı Kurumları Grup Yöneticisi Ece Coşkuntürk, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile birlikte geliştirilen kadın istihdamı kredisini, Kurumsal Pazarlama Grup Yöneticisi Hüseyin Gürel kadın dostu şirketlerin hangi kriterlere göre değerlendirildiğini, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya ise gayrimenkul sektöründe kadın konusunu aktaracak.

"Fırsat eşitliği, TSBK için sosyal ve kültürel kalkınmada önemli bir odak alanı"

TSKB'de, Türkiye'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasına verdikleri desteği, finansal boyutun ötesine taşımayı önemsediklerinin altını çizen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya "Kadın dostu firmaların yatırım projelerine finansman sunduğumuz kadın istihdamı kredisi bu konuda iyi bir örnek oluşturuyor. Bu kredi, hem biz hem de faydalanan firmalar için bir finansman aracından daha fazlasını ifade ediyor. Kadın istihdamı kredisi kapsamında firmaları pek çok farklı kritere göre kapsamlı bir değerlendirmeye alıyoruz. Değerlendirme kriterlerimiz arasında işe alım, performans, terfi gibi konularda cinsiyet ve fırsat eşitliğinin gözetilmesi; iş ve aile hayatı dengesini destekleyici mekanizmaların varlığı; ulaşım, kreş, süt odası gibi kolaylaştırıcı uygulamalar sunulması; cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık çalışmaları gibi pek çok başlık var. Tabii ki kadın çalışan oranı, bu oranı yüksek tutma hedefi ve kadınların üst/orta yönetimdeki temsiline de dikkat ediyoruz. Bu değerlendirmeleri yaparken firmalarla bire bir çalışıyor, kadınlar için daha iyi çalışma şartları yaratılması konusunda danışmanlık yapıyoruz. Tüm bu çalışmalardan edindiğimiz deneyimi BinYaprak'ın İlham Veren Şirketleri arasına katılarak geniş bir kitleye aktarmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Fırsat eşitliğinin TSBK için sosyal ve kültürel kalkınmada da önemli bir odak alanı olduğunu belirten Hepkaya TSKB'nin bu alandaki projeleriyle ilgili şu bilgiler verdi: "Fırsat eşitliği konusunda hayata geçirdiğimiz projelerin birbirini tamamlamasına özen gösteriyoruz. Örneğin iş hayatına atılmanın ilk adımının eğitim olmasından hareketle, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte kurduğumuz "Eğitimden Üretime" burs fonumuzla üniversite öğrencisi kızları destekliyoruz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile birlikte yürüttüğümüz "Yarının Kadın Yıldızları Destek Fonu" ise klasik müzik alanında çalgı, şan ve şeflik branşlarında eğitim alan üstün yetenekli genç kadın müzisyenlerimizin kariyerlerine destek olduğumuz projemiz. İşin farkındalık boyutunda ise SKD Türkiye ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) işbirliğinde kurduğumuz Eşit Adımlar (esitadimlar.com) var. Eşit Adımlar, iş yerinde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla adım atmak isteyen firmalar için bir rehber işlevi üstleniyor."

TSKB'nin BinYaprak'ın İlham Veren Şirketleri arasına katılması hakkında değerlendirmelerde bulunan BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak ise "TSKB liderlerinin ilham dolu hikayelerini BinYaprak'ta dijitale taşımak ve binlerle buluşturmak bizim için farklı bir ayrıcalık. Bir kalkınma bankası olarak TSKB'nin kadın istihdamını odağına alması, kadın dostu kurumların artmasına hem ilham verdi, hem de şirketlere bu konuda kolaylık sağlıyor. Kadın ve erkek, tüm çalışanlaryla bu odakta sahada fark yaratan TSKB ailemizi ayakta alkışlıyoruz. İlham Veren Şirketimiz olarak BinYaprak'a hos geldiniz, iyi ki geldiniz diyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler