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TSKB'den koronavirüs salgınında üretim tesislerine yol haritası

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sahada çalışmaya ve üretmeye devam etmek zorunda olan şirketler için bir yol haritası oluşturdu.

10.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:32
TSKB'den koronavirüs salgınında üretim tesislerine yol haritası
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sahada çalışmaya ve üretmeye devam etmek zorunda olan şirketler için bir yol haritası oluşturdu.

TSKB açıklamasına göre, Aralık 2019'da Çin'de başlayan ve hızla yaygınlaşan Kovid-19 salgını kısa sürede tüm dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldi. Topyekün mücadeleye tanık olunan bu dönemde yaşamın ve üretimin en sağlıklı şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak en çok ihtiyaç duyulan konuların başında geliyor.

Kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanlarında hizmetleriyle şirketlere her süreçte destek olan TSKB, koronavirüs salgını döneminde toplumsal hayatın devamlılığı için sahada çalışmaya ve üretmeye devam eden şirketler için bir yol haritası çıkardı.

Yedi temel başlıkta toplanan yol haritasını bir infografik haline de getiren TSKB, hazırladığı çalışmada, öncelikle önlemlerin planlama, uygulama ve yürütme süreçlerini bir proje ciddiyetiyle ele alacak ekiplerin kurulmasının önemine işaret ediyor.

Açıklamaya göre, salgın döneminde hayatın devamlılığı, temel ihtiyaçların karşılanması yönünde üretimin sürekliliğinden geçiyor. Bu da ancak çalışan sağlığının etkin şekilde korunması için şirketlerin sistemsel bir bakış açısıyla sorumluluk alması ile mümkün olabiliyor.

Tesisi içinde ve dışında kullanılacak maskelerin temin edilerek, her çalışanın maskesi olduğundan emin olunması, tüm ofis, fabrika, depo veya şantiye tesislerinde uzun süreli koruma sağlayan ilaçlama ve temizlik yapılması, dışarıdan sipariş edilen ve depolardan çıkışı yapılan her türlü malzeme ve paketlerin dezenfekte edilmesi, kalabalık şirketlerde ve fabrikalarda çalışma saatlerinin, farklı vardiya kombinasyonlarıyla tekrar oluşturulması, ulaşım servislerindeki insan sayısının azaltılması, gerekirse bu döneme özel servis sayıları ve saatlerinin çeşitlendirilmesi, üretim alanlarına dışarıdan girmesi gereken personel ve müşterilerin öncelikle ellerinin dezenfekte edilmesinin sağlanması ve yakın temastan kaçınılması büyük önem taşıyor.

TSKB'nin hazırladığı yol haritasına göre, birçok şirket uzaktan eğitim içeriklerini çalışanlarının yanı sıra ailelerin ve hatta tüm paydaşlarının kullanımına açmış durumda. Nakdi ve ayni bağışların yanında, sağlık ekiplerine konaklama olanağı sağlayan oteller, üretim bantlarında maske, sağlık ekipmanı, hijyen malzemesi üretimine geçen markalar, bilgilendirici mesajlarla toplumsal farkındalığı ve motivasyonu artıran şirketler, bu zorlu dönemin hızla geride kalması için sorumluluk alırken, toplumsal dayanışma açısından da örnek teşkil ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Aralık, Güncel
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