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TSKB dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) yurtdışında dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdi.

09.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:03TSKB dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)  yurtdışında dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdi.

Toplam 600 milyon dolara kadar tahvil ihracı için geçen yıl Sermaye Pİyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alan TSKB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi: "İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda, 600 milyon ABD doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar yurtdışında borçlanma aracı ihracı başvurumuzun SPK tarafından kabul edildiği belirtilmiş ve ihraç belgesi sunulmuştu. Bankamızın MTN Programı kapsamında ve 144A/Regulasyon S'ye göre yurtdışında ihracının yapılması planlanan, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek söz konusu tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Citi, ING, Standard Chartered Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Bank ABC ve SMBC Nikko'dan oluşan bankalar yetkilendirilmiş olup, yatırımcı görüşmeleri yapılacaktır."



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Kaynak: DHA

Ekonomi

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