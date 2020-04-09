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TSKB GYO, Pendorya AVM'deki mağazalardan kira almayacak

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) GYO, Pendorya Alışveriş Merkezi'nde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle faaliyetlerini durduran mağazalardan martta kapalı oldukları süre ve nisan ayı için kira bedeli almayacak.

09.04.2020 22:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:22
TSKB GYO, Pendorya AVM'deki mağazalardan kira almayacak
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) GYO, Pendorya Alışveriş Merkezi'nde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle faaliyetlerini durduran mağazalardan martta kapalı oldukları süre ve nisan ayı için kira bedeli almayacak.
TSKB GYO AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, salgın kapsamında, şirket portföyündeki Pendorya AVM'de bulunan kiracıların önemli bir kısmının faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.
Açıklamada, mağazalardan, martta kapalı oldukları günler için kısmi olarak, nisanda ise tüm ay boyunca kira bedeli alınmayacağı aktarıldı.
Söz konusu dönemde hizmet vermeye devam eden mağazalar için kira bedeli alma yetkisinin şirket genel müdürlüğüne verilmesine yönetim kurulu tarafından karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Ekonomi
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