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TSKB: "Koronavirus salgını sürecinde müşterilerimizin yanındayız"

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçen tedbirler kapsamında, yavaşlayan ekonomi ve üretim faaliyetlerine destek vereceğini duyurdu.

23.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:42
TSKB:
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçen tedbirler kapsamında, yavaşlayan ekonomi ve üretim faaliyetlerine destek vereceğini duyurdu.
TSKB açıklamasında, kurulduğu günden bu yana TSKB'nin Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için sorumluluk aldığı belirtilerek, "Bu zorlu sürecin aşılmasında üretimi ve istihdamı destekleyecek çözüm odaklı adımlarımızla her zaman olduğu gibi bugün de müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, pandemi nedeniyle gelirleri azalırken, nakit akımları olumsuz etkilenebilecek müşterilere sağlanacak vaka bazlı çözümlerle, piyasa koşullarından asgari düzeyde etkilenmeleri yönünde destek sunulacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Gerek sağlık, güvenlik ve iş sürekliliği yönünde aldığımız titiz ve kararlı aksiyonlar gerek sorumlu bankacılık uygulamalarımızla çalışanlarımızdan iştiraklerimize, müşterilerimizden fon sağlayıcılarımıza kadar tüm paydaşlarımızla güç birliği içinde bu süreci aşacağımıza inanıyoruz.
Bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi

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