TSKB'nin aktif büyüklüğü yüzde 10 artışla 42 milyar liraya çıktı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) aktif büyüklüğü 2019 yılında yüzde 10 artışla 42 milyar liraya ulaştı ve bankanın kredilerle ekonomiye sağladığı katkı 36 milyar lira oldu.

Bankanın 2019 yılı brüt karı 1.3 milyar lira, ayrılan karşılıklar ve vergi sonrası net karı ise 702 milyon lira oldu. Diğer taraftan, yıl sonu itibarıyla özkaynakları yüzde 20 artışla 5.7 milyar lira, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 17.8 olarak gerçekleşti.

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "2019 yılında kredilendirme çalışmalarımızı, taahhütlerimiz kapsamında ve bankamıza özgü güçlü risk değerlendirmesi yaklaşımımızla sürdürdük. Yıl boyunca yeni kredi kullandırımlarımızda ağırlıklı olarak yenilebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği projeleri, sosyal temaların öne çıktığı kadın istihdamı, kalkınmada öncelikli ve göç alan yörelerdeki istihdamı destekleyen projeler yer aldı" dedi ve ekledi:

"10 Temmuz'da, her biri farklı ülkeden toplam 12 uluslararası prestijli bankaların katılımıyla sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalayan bankamız, toplam 180 milyon ABD Doları tutarında kaynak sağladı.

"Yılın ikinci önemli kredi çalışmasını bankamız için de yeni bir kaynak sağlayıcı olan Çin Kalkınma Bankası (CDB) ile gerçekleştirdik.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında CDB'den 200 milyon dolar tutarında kredi temin ettik.

"CDB'nin Türkiye'de verdiği ilk uzun vadeli kredi olma özelliğini taşıyan bu kaynak, Türkiye'de üretim sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerini desteklemek amacıyla kullanılacak.

"Bir diğer kredi çalışması, bankamızın sürdürülebilirlik ekseninde çok uzun yıllara dayalı işbirliğimiz olan Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile hayata geçirildi.

"AFD'den sağlanan 85 milyon Euro'luk kaynak, çalışma ortamında cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamını destekleyen firmaların yapacağı yatırımlara finansman sağlamak amacıyla kullanılacak."

Sektörde yılın ilk Eurobond ihracını başarıyla tamamladıklarını da belirten İnce, "400 milyon dolar tutarında beş yıl vadeli ve sabit faizli olarak gerçekleşen ihraç, dünyanın dört bir yanından ihraç tutarının 10 katı seviyesinde talep aldı. Bono ihracımız, yüzde 45'i yeni yatırımcı olmak üzere, yaklaşık 300 yatırımcıdan talep gördü" diye ekledi.