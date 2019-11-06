TSKB'nin kredileri yüzde 5.1 artışla 29.7 milyar liraya çıktı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB), yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam nakdi kredi büyüklüğü yüzde 5.1 artışla 29.7milyar liraya yükseldi.

Bu dönemde aktif büyüklüğü 40.3 milyar liraya ulaşan TSKB'nin dokuz aylık dönemde özkaynak büyüklüğü yüzde 4.2 artışla 4.9 milyar liraya, net dönem karı yıllık yüzde 8.0 artışla 530.3 milyon liraya yükseldi.

TSKB'den yapılan açıklamada, "Güçlü özkaynaklarıile bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 17.8'e yükseldi" denildi.

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Yılın ilk dokuz aylık döneminde Türkiye ekonomisindeki toparlanma sinyallerini ve otoritelerin destekleyici düzenlemelerini yakından izledik" dedi ve ekledi:

"Bu gelişmeler ışığında bankamızın uzun vadeli geleceğini planlarken, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki dinamiklere ve gelişmelere uyum sağlamak için hem finansal hem de sürdürülebilirlik alanındaki yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz.

"Temmuz ayında vadesi gelen sendikasyon kredimizi yüzde 80 ile hedefimiz üzerinde bir oranda yeniledik. Sendikasyon kredimiz 12 ülkeden farklı 12 uluslararası bankanın katılımıyla toplam 177 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli olacak şekilde gerçekleştirildi.

"Eylül ayında ise Çin Kalkınma Bankası ile 200 milyon dolar tutarında yeni kaynak anlaşması imzaladık. Bu kaynak, Çin Kalkınma Bankası'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Türkiye'de bir bankaya sağladığı ilk ve en uzun vadeli kredi olma özelliğini taşıyor.

"Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yürütülen 'Bir Kuşak Bir Yol Girişimi' (Beltand Road Initiative) kapsamındaki kaynakla, önümüzdeki dönemde ülkemizdeki üretim, sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerini destekleyeceğiz." (Fotoğraflı)